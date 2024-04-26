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В Азербайджане границы земель ж/д назначения будут внесены в государственный кадастр

Общество Материалы 26 апреля 2024 17:02 (UTC +04:00)
В Азербайджане границы земель ж/д назначения будут внесены в государственный кадастр

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Утверждено актуальное графическое изображение границ земель, отведенных для железнодорожного транспорта, на бумажном носителе и в электронном виде (в формате mdb в программе ArcGIS).

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление, сообщает Trend.

Согласно постановлению, Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики должна внести в государственный земельный кадастр сведения о границах земель, отведенных для железнодорожного транспорта (с указанием также границ полосы отвода железной дороги и особой охранной зоны, точек поворота и их координат) и обеспечить регистрацию прав на эти земли в государственном реестре недвижимости.

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