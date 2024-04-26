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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет важным партнером Европы на долгие годы

Политика Материалы 26 апреля 2024 16:33 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет важным партнером Европы на долгие годы

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БЕРЛИН /Trend/ - В Европе растет спрос на природный газ – газ из новых источников. Если в 2021 году мы поставили в страны Европейского союза 8 миллиардов кубометров газа, то в этом году эта цифра достигла 12 миллиардов. Мы вкладываем дополнительные инвестиции и выделяем дополнительные средства для поддержки европейских стран в этом вопросе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине.

"Таким образом, Азербайджан, богатый как традиционными видами энергии, так и возобновляемыми видами энергии, и впредь будет важным партнером Европы на долгие годы", - подчеркнул глава государства.

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