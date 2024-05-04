Азербайджан планирует привлечь средства на проекты совершенствования железнодорожной инфраструктуры - Самир Шарифов

ТБИЛИСИ /Trend/ - Предполагается привлечение средств на проекты совершенствования железнодорожной инфраструктуры Азербайджана.

Об этом сказал журналистам в субботу в кулуарах ежегодного собрания АБР министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, сообщает Trend.

«Проекты Азербайджана с Азиатским банком развития охватывают ряд секторов. Это и проекты мобильности, и проекты инфраструктуры, речь идет в основном о транспортной инфраструктуре. Предполагается привлечение средств на определенные проекты для совершенствования железнодорожной инфраструктуры, цифровизации железнодорожного транспорта в Азербайджане и управления этими процессами», - сказал он.

Говоря о привлечении средств для расширения Трансадриатического трубопровода (TAP), Шарифов отметил, что как государство Азербайджан в этом процессе не участвует активно.

«Мы считаем, что в этом проекте достаточно богатые акционеры. Проект работает, приносит средства, наверное, они сами смогут привлечь финансы, без государственной поддержки, без государственного участия», - добавил он.