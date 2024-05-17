Грузия и Турция будут сотрудничать в сфере энергетики

БАКУ /Trend/ - Между Грузией и Турцией подписан меморандум о взаимопонимании в сфере энергетики, сообщают грузинские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, документ, подписанный во время официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Турцию, будет способствовать укреплению и углублению существующего партнерства между странами.

Сообщается, что меморандум позволит обеим странам обмениваться знаниями и опытом в таких областях, как возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, цифровизация инфраструктуры, сокращение выбросов углекислого газа и другие.

Меморандум о взаимопонимании подписали первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

На церемонии подписания присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.