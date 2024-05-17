Команда Азербайджана по фудокан каратэ примет участие в чемпионате Европы

БАКУ /Trend/ - Команда Федерации каратэ Азербайджана по традиционному каратэ фудокан участвует в чемпионате Европы.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, турнир стартовал в Подчетртеке, Совения.

Сборная Азербайджана на турнире попробует свои силы в 4-х категориях. За победу будут бороться Юсиф Мустафазаде, Мовлан Мамедли, Мансума Мамедли среди детей, Лейла Махмудлу, Рашида Гафарли среди юниоров, Исмаил Ибрагимли, Мехти Абдуллаев, Шахрияр Бехбудзаде, Тахир Алекперов среди молодежи, а также Вахид Гасанов, Кямран Гейдарзаде среди взрослых.

Команда отправилась на соревнования под руководством помощника президента Федерации каратэ Азербайджана, официального представителя Всемирной федерации Фудокан (традиционный стиль каратэ) в Азербайджане Вусала Абдуллазаде и вице-президента Агиля Солтанова.

Отметим, что чемпионат Европы завершится 19 мая.