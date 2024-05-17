В аэропорт Кыргызстана прибыл первый транзитный рейс Инчхон – Бишкек – Загреб

БАКУ /Trend/ - В международный аэропорт «Манас» Кыргызстана прибыл первый транзитный рейс компании T'way Airlines по маршруту Инчхон – Бишкек – Загреб, сообщила пресс-служба аэропорта, передает Trend.

По данным пресс-службы, для пассажиров транзитного рейса была организована развлекательная программа, включающая этнофуршет, фотовыставку и видеовыставку достопримечательностей Кыргызстана. Также состоялось выступление национального классического оркестра.

Транзитные рейсы будут выполняться три раза в неделю.

Во время дозаправки в аэропорту «Манас» 350 пассажиров смогут провести до двух часов в комфортных условиях терминала, пользуясь услугами кафе, магазинов и другими удобствами.

По словам председателя правления ОАО «МАМ» Манасбека Самидинова, этот шаг повысит престиж аэропорта «Манас» и привлечет новых пассажиров, делая Кыргызстан еще более доступным для путешественников со всего мира.