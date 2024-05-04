Кубок Европы в Баку: церемония награждения победительниц кросс-баттлов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победительницы и призеров Кубка Европы по художественной гимнастике, сообщает в субботу Trend.

Были награждены победительница и призеры кросс-баттлов. В кросс-баттлах приняли участие 16 гимнасток, показавших лучший результат в квалификации индивидуального многоборья, они выступили в раундах на выбывание.

Золотую медаль в данных соревнованиях завоевала Стилиана Николова (Болгария), "серебро" у Софии Раффаэли (Италия), бронзовую награду завоевала Дарья Атаманов (Израиль). На четвертом месте расположилась Боряна Калейн (Болгария).

Победительница кросс-баттлов получила денежный приз в размере 8000 евро, обладательница второго места - 5000 евро, третьего места - 3000 евро, четвертого места - 2000 евро.

Грации, которые заняли с пятого по восьмое место (Екатерина Веденеева (Словения), Милена Балдассарри (Италия), Зохра Агамирова (Азербайджан), Вера Туголукова (Кипр), получили по 1000 евро каждая. А занявшие с девятого по 16 место (Анна Хуцишвили (Грузия), Кристина Драган (Румыния), Александра Кирой-Богатырёва (Австралия), Кристина Погранична (Украина), Панайота Литра (Греция), Камилла Сеидзаде (Азербайджан), Даниэла Муниц (Израиль), Андрея Вердес (Румыния) - по 500 евро каждая.

Награды вручили заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева, член Исполнительного комитета Европейской гимнастики (European Gymnastics) Альваро Соуса, члены Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики Изабель де Коссио, Элисо Бедошвили, Кристиана Тодорова, Александра Пискупеску, президент Технического комитета по акробатической гимнастике Европейской гимнастики Карин Чарлир и президент Технического комитета по аэробной гимнастике Европейской гимнастики Алина Драган.

Президент Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики (European Gymnastics) Евангелия Трикомити вручила Стилиане Николовой кубок соревнований.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!