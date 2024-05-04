Подготовка к COP29 - инклюзивный процесс - Самир Шарифов

ТБИЛИСИ /Trend/- Подготовка к COP29 - инклюзивный процесс.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе панельных дискуссий на тему «Достижение результатов в сфере борьбы с изменением климата для обеспечения трансформации» в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

"Подготовка продолжается. Это инклюзивный процесс. Мы хотим, чтобы все стороны были привлечены к финансированию климата. Здесь банки играют большую роль. Азербайджан верит, что имеются средства. АБР может сыграть в этом свою роль. Адаптация не может быть обеспечена без участия частного сектора", - сказал он.

По его словам, одной из целей COP29 является попытаться согласовать позиции вовлеченных сторон для достижения соглашения по этой цели и разблокировать финансирование климатической повестки дня.

"В этой связи я хотел бы также отметить, что МБР, Азиатский банк развития, являются важными участниками этого процесса. Во время весенних встреч мы обсуждали эти вопросы с МВФ и Всемирным банком. Я упомянул Коалицию министров финансов, которая объединяет более 93 стран, насколько я помню, и 27 учреждений, так что они также рассмотрели эти вопросы, и прозвучал призыв к действию. Поэтому я думаю, мы верим, что Азербайджан очень рассчитывает на поддержку Коалиции и полагается на нее для достижения этих общих целей", - добавил он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.