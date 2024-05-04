Таджикистан и Узбекистан обсудили вопросы демаркации госграницы

БАКУ /Trend/ - С 29 апреля по 4 мая 2024 года в городе Душанбе прошла очередная встреча рабочих групп Совместной таджикско-узбекской демаркационной комиссии, сообщили в МИД Таджикистана, передает Trend.

Сообщается, что на встрече был рассмотрен прогресс демаркационных работ, и были подготовлены согласованные предложения относительно проектной демаркационной линии между Таджикистаном и Узбекистаном.

В министерстве сообщили, что встреча прошла в духе партнерства и конструктивной обстановке, что является традицией для этих встреч. По завершении был подписан соответствующий протокол. Следующая встреча состоится на территории Таджикистана.