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Таджикистан и Узбекистан обсудили вопросы демаркации госграницы

Таджикистан Материалы 4 мая 2024 20:52 (UTC +04:00)
Таджикистан и Узбекистан обсудили вопросы демаркации госграницы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - С 29 апреля по 4 мая 2024 года в городе Душанбе прошла очередная встреча рабочих групп Совместной таджикско-узбекской демаркационной комиссии, сообщили в МИД Таджикистана, передает Trend.

Сообщается, что на встрече был рассмотрен прогресс демаркационных работ, и были подготовлены согласованные предложения относительно проектной демаркационной линии между Таджикистаном и Узбекистаном.

В министерстве сообщили, что встреча прошла в духе партнерства и конструктивной обстановке, что является традицией для этих встреч. По завершении был подписан соответствующий протокол. Следующая встреча состоится на территории Таджикистана.

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