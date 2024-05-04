Глава МИД Азербайджана встретился с вице-премьер-министром Сомали (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Гамбию встретился 4 мая с заместителем премьер-министра Федеративной Республики Сомали Салахом Ахмедом Джамой.

Как сообщили Trend в управлении пресс-службы МИД Азербайджана, на встрече стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества в рамках международных организаций, в частности ООН, Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества (ОИС). Была подчеркнута важность продолжения взаимной поддержки, оказываемой кандидатурам и инициативам в рамках международных организаций.

В ходе встречи министр довел до внимания противоположной стороны, что Азербайджан в период председательства в Движении неприсоединения прилагал все усилия для развития связей с африканскими странами и пропаганды их интересов на международных платформах.

Стороны отметили наличие широкого потенциала для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также партнерства в области альтернативной энергии и гуманитарно-образовательной сфере. Выражено одобрение участию сомалийских студентов в стипендиальной программе, учрежденной Азербайджаном для стран Организации исламского сотрудничества.

Кроме того, подчеркивалось, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), которую наша страна примет в текущем году, создаст благоприятные возможности для сотрудничества.

На встрече также состоялось обсуждение других двусторонних и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.