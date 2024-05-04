В Азербайджане новые правила позволят за меньшую плату подключаться к энерго- и газораспределительным сетям - комментарий

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, на заседании Тарифного (ценового) совета Азербайджана, состоявшемся 3 мая 2024 года, были установлены суммы платежей за услуги по подключению к электрической и газораспределительной сетям на основе предложений министерств энергетики и экономики, Государственной нефтяной компании и ОАО "Азеришыг". Суммы платежей за подключение к электросети установлены в следующих размерах: 1-фазное питание до 10 кВт - 40 манат/кВт; 1-фазное питание выше 10 кВт - 60 манат/кВт; 3-фазное питание и низкое напряжение - 293 маната/кВт; среднее напряжение - 170 манат/кВт.

Сумма платежей за услуги по технологическому и физическому подключению бытовых газовых установок (с общим расходом газа 10 м3/ч) к сети, расположенной в 100 метрах по прямой линии, включая подготовку проектно-сметной документации на территориях, где утверждены документы территориального планирования установлена в 271 манат, а по услуге физического подключения строительных объектов к сети на территориях, где не утверждены документы территориального планирования - 160 манатов.

Как сказал Trend в субботу депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азер Бадамов, решение Тарифного совета об установлении размера оплаты за подключение потребителей к электрическим и газовым сетям послужит формированию нового порядка в этой сфере.

"Если в соответствии с действующими правилами тариф на подключение к электросети был установлен в размере 160 манатов, то сейчас в этой сфере новые правила. Так, когда требуемая мощность составляет до 3 кВт, стоимость снижается, начиная с 40 манатов. Когда она составляет 4 кВт, остается стабильной, а при 5 кВт и более - увеличивается. Поскольку 97,7 процента абонентов из группы "население" потребляют до 5 кВт электроэнергии, это изменение позволит осуществлять подключение населения к электросети за более низкую плату. В том числе, в объектах торговли, общественного питания, бытовых и других видов услуг на 60-76% снижаются суммы платежей на маломощные соединения по 1-фазной схеме питания (включая 20 кВт). Поскольку население в основном подключено к электросети по 1-фазной схеме питания, суммы к оплате будут меньше. Также уменьшается сумма, подлежащая оплате за услуги по подключению к электросети при 3-фазном питании с требуемой мощностью от 20 кВт до 50 кВт. Если требуемая мощность составляет от 50 кВт до 200 кВт, сумма увеличивается.

Согласно новым правилам, также установлены новые суммы за подключение к газовой сети, и эти изменения в основном позволят абонентам из категории населения за меньшую плату подключаться к сети. Так, сумма платежей за услуги по технологическому и физическому подключению бытовых газовых установок (с общим расходом газа 10 м3/ч) к сети, расположенной в 100 метрах по прямой линии, включая подготовку проектно-сметной документации на территориях, где утверждены документы территориального планирования установлена в 271 манат, а по услуге физического подключения строительных объектов к сети на территориях, где не утверждены документы территориального планирования - 160 манатов.

Ранее потребителям предлагались разные цены от разных подрядчиков за подключение к сети, но теперь, после корректировки, были установлены единые и оптимальные цены", - сказал он.

По словам депутата, новые правила обеспечат прозрачность в подключениях к электрическим и газовым сетям.

"Население будет знать заранее тарифы, чтобы воспользоваться услугами подключения к энерго- и газовой сети, и тем самым будут предотвращены переплаты. Это также снизит расходы большинства потребителей, и будет применяться единый подход ко всем подключениям", - добавил Бадамов.

Отметим, что согласно новым правилам, подключение к 1-фазному питанию по группе "бытовые абоненты" может начинаться и с 1 кВт, в зависимости от требуемой мощности. В этом случае, когда требуемая мощность составляет до 3 кВт, стоимость снижается; когда она составляет 4 кВт, стоимость остается стабильной, а при 5 кВт и более стоимость увеличивается. Расходы по группе "население", независимо от требуемой мощности, к этому времени составляли 160 манатов. У потребителей из группы "население" подключения по 1-фазному питанию до 5 кВт составляют 97,4%, что показывает степень снижения расходов крупных групп потребителей.

Исходя из новых сумм платежей, на объектах торговли, общественного питания, бытовых и других видов услуг на 60-76% снижаются суммы платежей на маломощные соединения по 1-фазной схеме питания (включая 20 кВт). Также уменьшается сумма, подлежащая оплате за услуги по подключению к электросети при 3-фазном питании с требуемой мощностью от 20 кВт до 50 кВт. Если требуемая мощность составляет от 50 кВт до 200 кВт, сумма увеличивается.

При этом хозяйствующие субъекты будут производить платежи только по тарифу, так как дополнительные требования, связанные с усилением сети на 3-фазных и выше силовых соединениях, сняты. Это также приведет к снижению общих затрат предпринимателей за счет устранения затрат, связанных с усилением сети.

Суммы платежей за подключение к газораспределительной сети следующие:

- услуги по технологическому и физическому подключению бытовых газовых установок (с общим расходом газа 10 м3/ч) к сети, расположенной в 100 метрах по прямой линии, включая подготовку проектно-сметной документации на территориях, где утверждены документы территориального планирования - 271 манатов;

- по услуге физического подключения строительных объектов к сети на территориях, где не утверждены документы территориального планирования - 160 манатов.

До нового регулирования работы по подключению к газораспределительной сети выполнялись по цене, соответствующей соглашению между потребителями и подрядчиками. То есть, если до регулирования разные подрядчики предлагали разные цены на подключение к сети, то уже после регулирования были установлены единые и оптимальные цены.

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