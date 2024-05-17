Вратарь "Карабаха" вызван в сборную России

БАКУ /Trend/ - Вратарь "Карабаха" Андрей Лунев приглашен в сборную России.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, главный тренер сборной соседней страны Валерий Карпин предоставил ему место в составе из 33 человек.

Вратарь агдамской команды может сыграть в товарищеском матче с Беларусью. Игра между Беларусью и Россией состоится 7 июня на стадионе "Динамо" в Минске.

Отметим, что Лунев был приглашен в сборную России на сборы, которые прошли в марте. Андрею не удалось сыграть в контрольном матче против Сербии.