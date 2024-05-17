Иран нарастил добычу нефти в апреле

БАКУ /Trend/ - В апреле Иран добывал 3,212 миллиона баррелей сырой нефти в сутки, что на 14 000 баррелей больше по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в последнем ежемесячном отчете ОПЕК, передает Trend.

Согласно информации, в марте Иран добывал 3,198 миллиона баррелей сырой нефти в сутки, как указано в отчете.

Средний уровень добычи нефти в Иране за первый квартал 2024 года составил 3,174 миллиона баррелей в сутки, что на 22 000 баррелей в сутки больше, чем в четвертом квартале 2023 года, говорится в отчете.

Согласно отчету, средний уровень добычи нефти в Иране в 2022 году составлял 2,554 миллиона баррелей в сутки, а в 2023 году — 2,859 миллиона баррелей в сутки.

Эти данные показывают, что Иран остается третьим по величине производителем нефти среди членов ОПЕК.

Согласно отчету ОПЕК, цена на тяжелую сырую нефть в Иране в апреле составила 88,79 доллара за баррель, что на 6,4 процента больше по сравнению с предыдущим месяцем.

В марте Иран продавал свою тяжелую сырую нефть по цене 83,46 доллара за баррель.

Средняя цена на тяжелую нефть в Иране с начала 2024 года до даты публикации отчета составила 83,21 доллара за баррель по сравнению с 81,56 доллара за аналогичный период предыдущего года.