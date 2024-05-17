Состоялась первая игра финальной серии азербайджанской баскетбольной лиги

БАКУ /Trend/ - 17 мая в азербайджанской баскетбольной лиге началась финальная серия.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, в спорткомплексе «Серхедчи» прошел первый матч между «Сабахом» и «Хазри». Первый является действующим обладателем титула, тогда как подопечные Мурада Дикмена проводят в элите первый сезон. Выгравший до этого оба матча последний чемпион не смог продолжить свой успех. Воспользовавшись преимуществом в первом периоде, «Хазри» удержал победу до конца. Команда Мурата Дикмена вышла в серии вперед, победив со счетом 90:75.

Финальная серия длится до трех побед.

Отметим, что накануне состоялся первый матч за третье место. «НТД-Индиго» обыграл «Хырдалан» (95:79) и повел в серии.