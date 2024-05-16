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На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана - Александр Лукашенко

Политика Материалы 16 мая 2024 20:40 (UTC +04:00)
На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана - Александр Лукашенко

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана. Вы способны контролировать Кавказский регион.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

«Это уже не только ответственность за Азербайджан. Вы уже отвечаете за ситуацию на Кавказе в целом, на что мы, те, народы которые не живут на Кавказе, очень надеемся… Время выбрало Вас, как у нас говорят, и Вы несете ответственность за Кавказский регион как лидер», - отметил глава государства.

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