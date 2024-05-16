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Президент Ильхам Алиев: За исключением конфликта на Южном Кавказе, существующие в мире конфликты не решаются

Политика Материалы 16 мая 2024 20:28 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: За исключением конфликта на Южном Кавказе, существующие в мире конфликты не решаются

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Ситуация в мире меняется достаточно быстро и, как правило, в негативную сторону. Появляются новые конфликты, новые очаги нестабильности.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал сегодня Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Подчеркнув, что существующие конфликты, как правило, не решаются, глава государства довел до внимания, что исключение составляет конфликт на Южном Кавказе, который был решен Азербайджаном военно-политическим путем в полном соответствии с международным правом, резолюциями Совета Безопасности ООН, Уставом ООН и международным гуманитарным правом, что признано сегодня всем мировым сообществом.

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