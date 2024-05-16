Президент Ильхам Алиев: За исключением конфликта на Южном Кавказе, существующие в мире конфликты не решаются

БАКУ /Trend/ - Ситуация в мире меняется достаточно быстро и, как правило, в негативную сторону. Появляются новые конфликты, новые очаги нестабильности.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал сегодня Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Подчеркнув, что существующие конфликты, как правило, не решаются, глава государства довел до внимания, что исключение составляет конфликт на Южном Кавказе, который был решен Азербайджаном военно-политическим путем в полном соответствии с международным правом, резолюциями Совета Безопасности ООН, Уставом ООН и международным гуманитарным правом, что признано сегодня всем мировым сообществом.