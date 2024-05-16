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Мы готовы построить на освобожденных территориях агрогородок - Александр Лукашенко

Политика Материалы 16 мая 2024 20:36 (UTC +04:00)
Мы готовы построить на освобожденных территориях агрогородок - Александр Лукашенко

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В сельском хозяйстве большие программы, начиная от поставки сюда элитного скота, коров, прежде всего, для того, чтобы вы полностью удовлетворили потребности в молоке, мясе крупного рогатого скота.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

«Более того, на землях, которые вы освободили, особенно аграрных, мы готовы построить по белорусскому опыту агрогородок и всю инфраструктуру и создать рабочие места. То есть построить комплекс, а также помогать создавать фермерские хозяйства», - добавил Президент Лукашенко.

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