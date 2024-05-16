Между братскими народами Беларуси и Азербайджана есть глубокое уважение - Александр Лукашенко

БАКУ /Trend/ - Между братскими народами Беларуси и Азербайджана есть глубокое уважение.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

«У нас есть дорожная карта, по которой мы двигались и достигли товарооборота примерно в 400 миллионов долларов. Мы договорились о том, что на следующем заседании Межправительственной комиссии в Минске – и с учетом сегодняшних договоренностей и того, что наши министры работали здесь два дня и еще будут работать, прочтения некоторых вопросов - договорились о том, что эта дорожная карта будет актуализирована», - отметил Президент Беларуси.