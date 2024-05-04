АБР разрабатывает план по новому устойчивому уровню кредитования в сфере борьбы с изменениями климата

ТБИЛИСИ /Trend/ - АБР разрабатывает план, чтобы достичь нового устойчивого уровня кредитования в сфере борьбы с изменениями климата.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала вице-президент АБР по отраслям и темам Фатима Ясмин

в ходе панельных дискуссий на тему «Достижение результатов в сфере борьбы с изменением климата для обеспечения трансформации» в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

По ее словам, АБР сфокусирован на таких сферах, как поддержка ликвидности, устойчивость помощи, стимулирование ЦУР, организация частных инвестиций, справедливое управление финансовыми учреждениями, а также экологические и справедливые преобразования посредством торговли.

"АБР разработал комплексную дорожную карту реформ, включающую новую операционную модель для более быстрого и активного оказания поддержки нашим развивающимся странам-членам. Наша новая операционная модель, которую мы начали внедрять в 2023 году, выделяет изменение климата и развитие частного сектора как два ключевых изменения, позволяющих АБР стать более эффективным и более отзывчивым к своим участникам. Чтобы реализовать изменения в области борьбы с изменением климата, на COP28 мы представили План действий АБР по изменению климата на 2023-2030 годы, который прокладывает путь для ускорения региональных действий по борьбе с изменением климата и оказания помощи в достижении улучшенных климатических результатов.

Позвольте мне поделиться с вами несколькими примерами наших действий, которые были определены в Плане действий АБР по изменению климата. Оказывая поддержку странам в реструктуризации долга, АБР увеличивает возможности финансов для поддержки действий стран по борьбе с изменением климата.

Сейчас мы разрабатываем план, чтобы достичь нового устойчивого уровня кредитования посредством высококачественной поддержки, удовлетворяя потребности наших развивающихся стран-членов", - сказала Фатима Ясмин.