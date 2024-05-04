Барьеры на пути использования ВИЭ в развивающихся странах сохраняются - Джим Скиа

ТБИЛИСИ /Trend/ - Барьеры на пути использования ВИЭ в развивающихся странах сохраняются.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель межправительственной группы АБР по изменению климата Джим Скиа в ходе панельных дискуссий на тему «Достижение результатов в сфере борьбы с изменением климата для обеспечения трансформации» в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

По его словам, выбросы парниковых газов достигнут пика до 2025 года, снизятся на 43% к 2030 году, на 60% к 2035 году, на 69% к 2040 году и достигнут нулевого уровня к середине столетия.

"Если мы не будем действовать сейчас, мы закроем возможность ограничения потепления в 1,5°C, поскольку мы израсходуем имеющийся углеродный бюджет примерно к концу этого десятилетия. Действия по адаптации активизировались, но прогресс неравномерен. Большинство наблюдаемых адаптаций являются фрагментарными, небольшими по масштабу, постепенными, специфичными для отдельных секторов и ориентированными больше на планирование, чем на реализацию. В некоторых секторах и регионах достигаются жесткие ограничения адаптации, а также мягкие ограничения, вызванные нехваткой ресурсов и институционального потенциала. Увеличение разрыва между принятыми мерами по адаптации и тем, что необходимо, является наибольшим среди групп населения с низкими доходами.

В последнем докладе МГЭИК сравнивалось нынешнее финансирование мер по смягчению последствий изменения климата с тем, что потребовалось бы к 2030 году, если бы мы были на пути к потеплению на 1,5°C или даже на 2°C. Финансовые потоки необходимо будет увеличить в 3–6 раз. На самом деле разрыв будет наименьшим в электроснабжении, в 2–4 раза, выше в транспорте и энергоэффективности, и наибольшим в сельском, лесном хозяйстве и мерах по землепользованию. где требуется коэффициент масштабирования от 10 до 30. Консенсус ОАЭ, достигнутый на COP28, направлен на утроение возобновляемой энергетики к 2030 году при совокупном росте на 20%, что не противоречит недавнему прогрессу.

Однако в инвестициях в возобновляемые источники энергии доминируют три региона мира: Китай, Европа и Северная Америка. Барьеры на пути использования возобновляемых источников энергии в развивающихся странах, особенно в Азии и Африке к югу от Сахары, сохраняются", - сказал Джим Скиа.