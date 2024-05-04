Необходимо полностью вовлечь в «зеленый переход» страны со средним уровнем дохода - Авинаш Персо

ТБИЛИСИ /Trend/ - Необходимо полностью вовлечь в «зеленый переход» страны со средним уровнем дохода.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал специальный советник президента межамериканского банка развития по изменению климата Авинаш Персо в ходе панельных дискуссий на тему «Достижение результатов в сфере борьбы с изменением климата для обеспечения трансформации» в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

По его словам, страны со средним уровнем дохода, многие из которых являются членами Азиатского банка развития, — это страны, которые необходимо полностью вовлечь в энергетический переход, «зеленый переход».

"Это страны, в которых наблюдается наибольший рост будущих потребностей в энергии. И это страны, где живут одни из самых бедных и уязвимых людей. 70% бедного населения мира проживают в странах со средним уровнем дохода. Поэтому нам нужны всемирные усилия. Что касается масштаба, то одной из важных вещей, которых мы достигли за последние пару лет, было достижение согласия по вопросу масштаба, и это звучит довольно просто. Конечно, это сложнее, особенно потому, что вы имеете дело с экономистами. Заставить экономистов прийти к единому мнению – непростая задача. Но если вы посмотрите, в прошлом году коммюнике G20, коммюнике COP, инициатива Bridgestone - все они основывались на цифрах независимой экспертной группы высокого уровня, которые заключаются в том, что развивающимся странам необходимо 2,4 триллиона долларов в год на климатическое финансирование. Одна цифра, единое мнение по масштабу. И насколько это важно: если бы у нас было несколько цифр от разных источников, люди бы потеряли из виду, что это такое. 2,4 триллиона долларов, это в 12 раз превышает общий мировой бюджет помощи", - сказал Персо.