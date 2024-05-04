Назван объем изъятых из оборота в Азербайджане наркотических средств с начала года

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за 4 месяца текущего года полицией были изъяты из оборота в общей сложности 1 тонна 581 килограмм наркотических средств, из которых 304 килограмма героина.

Об этом в субботу сказал Trend начальник пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев.

По его словам, за прошедшие 4 месяца текущего года было зафиксировано 3585 фактов, связанных с наркотиками, а за первые 3 месяца 2024 года по данным фактам к ответственности были привлечены 1589 человек.

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