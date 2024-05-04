Климатический кризис становится все более критичным перед нашими глазами - генеральный управляющий директор АБР

ТБИЛИСИ /Trend/ - Климатический кризис становится все более критичным перед нашими глазами.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал генеральный управляющий директор АБР Учон Ум в ходе панельных дискуссий на тему «Достижение результатов в сфере борьбы с изменением климата для обеспечения трансформации» в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

Результаты первого глобального отчета и доклад независимой группы экспертов высокого уровня по климатическому финансированию подчеркивают острую необходимость решительных действий.

"Климатический кризис обостряется прямо на наших глазах. Последние девять лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений, а 2024 год обещает стать еще жарче. За последние десять месяцев, вплоть до марта, был установлен новый глобальный температурный рекорд. Растущее число экстремальных погодных явлений уже подвергает испытанию нашу устойчивость и способность к адаптации. Последствия изменения климата, от беспрецедентных засух до разрушительных наводнений, становятся все более очевидными и происходят гораздо чаще. Расширение потоков доступного финансирования является ключом к осуществлению экономических и социальных преобразований, необходимых для достижения необходимых нам климатических результатов", - сказал он.

По его словам, изменение климата приведет к сокращению доходов мировой экономики на 19 процентов до 2050 года, даже при условии резкого сокращения выбросов.

"Единственный способ преодолеть эту беспрецедентную задачу по переводу экономики на нулевой путь и защите жизни и средств к существованию тех, кто находится на переднем крае борьбы с изменением климата, — это объединить наши силы. Вот почему наши сегодняшние дискуссии посвящены тому, как мы можем использовать коллективную волю и ресурсы многосторонних банков развития, правительств и частного сектора для катализатора преобразующих изменений. Когда учреждения и организации, обладающие ресурсами, опытом и приверженностью делу изменения климата, работают вместе, мы можем изменить ситуацию", - добавил он.