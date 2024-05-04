Юниорская сборная Израиля заняла на Кубке Европы в Баку первое место в командном зачете

БАКУ /Trend/ - Юниорская сборная Израиля с результатом 126.800 балла заняла на Кубке Европы в Баку первое место в командном зачёте, сообщает в субботу Trend.

Вторую позицию заняла команда Болгарии (121.700 балла), третье место – сборная Румынии (120.850 балла).

Юниорская сборная Азербайджана в командном зачете расположилась на пятой позиции, ее результат составил 117.900 балла.

Напомним, что в возрастной категории "юниорки" Азербайджан на Кубке Европы по художественной гимнастике представляют Фидан Гурбанлы, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

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