Турция готова экспортировать избыточные запасы газа из России и Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Турецкой ассоциации дистрибьюторов природного газа (GAZBIR) Яшар Арслан заявил, что Турция планирует увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, а также готова предложить на европейском рынке избыточные запасы газа из России и Азербайджана, сообщают турецкие СМИ, передает Trend.

Арслан отметил, что принятые 2 мая 2024 года Великим национальным собранием Турции поправки в закон о горнодобывающей промышленности и другие энергетические законы открыли новые возможности для торговли СПГ с европейскими странами, особенно с соседними государствами. По его словам, эти изменения законодательства направлены на развитие сектора сжижения природного газа в Турции и его экспорт.

Он также отметил рост важности торговли СПГ на мировых рынках, особенно в странах Европейского союза, в связи с текущей ситуацией на Украине.

Арслан сообщил, что 40% годовой потребности европейских стран в природном газе, что составляет 450 млрд кубических метров, покрывается за счет СПГ.

Согласно данным управления по регулированию энергетического рынка, в 2024 году Турция импортировала 50,5 млрд кубических метров газа, причем 30% из них были СПГ.

Арслан отметил, что за последние 10 лет доля СПГ в импорте газа в Турцию выросла с 15% до 30%. По его мнению, эта доля может достичь 40% благодаря инвестициям в мировой сектор СПГ в ближайшие годы.