Кубок Европы в Баку: церемония награждения победителей в командном зачете (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка Европы по художественной гимнастике в командном зачете в возрастной категории "юниорки", сообщает в субботу Trend.

На высшую ступень пьедестала почета поднялась юниорская сборная Израиля, второе место заняла команда Болгарии, третье место – сборная Румынии.

В соревнованиях в возрастной категории "юниоры" победитель командного первенства получил денежный приз в размере 1300 евро, обладатели второго места - 1000 евро, а третьего - 700 евро.

Напомним, что общий призовой фонд Кубка Европы по художественной гимнастике составляет 40 000 евро.

Награды вручили директор соревнований Наталья Буланова, хореограф сборной Азербайджана по художественной гимнастике Руслан Эйвазов и менеджер Федерации гимнастики Азербайджана Эльмира Лалаева.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

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