Азербайджанские гимнастки Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова вышли в финалы Кубка Европы в Баку

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова, выступающие в индивидуальной программе среди "юниорок", вышли в финал Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку, сообщает в субботу Trend.

Говхар Ибрагимова с результатом 29.450 балла вышла в финал упражнений с обручем, в квалификации она заняла пятую позицию. Илаха Бахадирова вышла в финал программы с мячом, она с оценкой 31.100 балла заняла в квалификации второе место. Шамс Агагусейнова получив оценку 29.650 балла вышла в финал программы с лентой, в квалификации она заняла четвертую позицию.

Фидан Гурбанлы в финал упражнения с булавами не прошла, она с результатом 27.700 балла заняла в квалификации девятое место.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

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