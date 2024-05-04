Благодарна Федерации гимнастики Азербайджана за хорошую организацию соревнований - победительница Кубка Европы

БАКУ /Trend/ - Я благодарна Федерации гимнастики Азербайджана за хорошую организацию соревнований.

Об этом в субботу сказала Trend победительница кросс-баттлов Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку, грация из Болгарии Стилиана Николова.

"В Баку очень хорошо проходят соревнования, все продумано до деталей, организаторы обо всем позаботились. Я благодарна за это Федерации гимнастики Азербайджана", - отметила спортсменка.

Говоря о новом формате соревнований, Стилиана Николова отметила, что выступать по новым правилам интересно и волнительно.

"Соревнования очень интересные, они проходят впервые. Конечно, я довольна результатом и своим выступлением сегодня", - добавила грация.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

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