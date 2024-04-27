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Министрам экономики и финансов предоставлены полномочия представлять Азербайджан в Тюркском инвестиционном фонде - Распоряжение

Политика Материалы 27 апреля 2024 15:13 (UTC +04:00)
Министрам экономики и финансов предоставлены полномочия представлять Азербайджан в Тюркском инвестиционном фонде - Распоряжение

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Министрам экономики и финансов предоставлены полномочия представлять Азербайджан в Тюркском инвестиционном фонде.

Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает Trend.

Согласно распоряжению, руководителем от Азербайджанской Республики в Совете руководителей Тюркского инвестиционного фонда назначается министр экономики Азербайджанской Республики, а альтернативным руководителем - министр финансов Азербайджанской Республики и они наделяются полномочиями представлять Азербайджанскую Республику в этом Фонде.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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