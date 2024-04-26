Состоялись встречи между военными специалистами Азербайджана и Казахстана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с «Планом двустороннего сотрудничества на 2024 год, подписанным между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Казахстан», были проведены встречи на различные темы между военными специалистами обеих стран.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

На встречах, проведенных в Медицинском управлении министерства обороны, Узле кибербезопасности Генерального штаба азербайджанской армии и Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии, был проведен обстоятельный обмен мнениями и представлены брифинги о мероприятиях, проводимых в нашей армии в области военной медицины, деятельности, связанной с кибербезопасностью, организации работы по информационной борьбе, подготовке профессиональных военных кадров, идеологической работе и морально-психологическому обеспечению и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

После встреч казахстанская делегация ознакомилась с работой Главного клинического госпиталя, Центральной стоматологической поликлиники, Центра судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, Военно-медицинского факультета, Узла кибербезопасности Генерального штаба азербайджанской армии и Военного издательства министерства обороны.

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