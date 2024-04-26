AZAL предлагает специальные цены на авиабилеты в Бухарест и Софию

26 апреля 2024 года, Баку – Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL начал продажу авиабилетов по специальным ценам на рейсы в Бухарест и Софию.



По маршруту Баку-Бухарест-Баку и Баку-София-Баку авиакомпания предлагает билеты в одну сторону за 169 евро, а в обе стороны — 300 евро. Для маршрута Бухарест-Баку-Бухарест стоимость авиабилета в одну сторону составляет — 155 евро, а в обе стороны — 300 евро. Путешественники, выбравшие маршрут София-Баку-София, могут приобрести билеты за 153 евро в одну сторону и за 300 евро туда и обратно.



В рамках предложения предусмотрена возможность перевозки ручной клади весом до 10 кг. Специальные цены на авиабилеты не распространяются на периоды повышенного спроса.



Отметим, что с 3 июня AZAL начнет полеты в Бухарест — столицу Румынии — два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Начиная с 7 июня рейсы в столицу Болгарии – Софию — также будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и пятницам.



Не упустите возможность воспользоваться специальными ценами на авиабилеты от авиакомпании и посетить прекрасные города Бухарест и София!



Билеты доступны для приобретения на официальном сайте https://portal.azal.az/ru/ и через обновленное мобильное приложение Azerbaijan Airlines.