Визит Эрдогана в США перенесен

БАКУ /Trend/ - Запланированная на 9 мая поездка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США перенесена и состоится в удобные для обеих сторон сроки. Об этом сообщил журналистам официальный представитель турецкого МИД Онджу Кечели, передает Trend.

"Запланированный на 9 мая визит нашего президента в США перенесен на более поздний срок, удобный для обеих сторон, из-за несовпадения графиков. Диалог на высоком уровне между Турцией и США с целью подготовки визита будет продолжен", - заявил дипломат.