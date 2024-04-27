Закрыт один из пунктов пропуска на границе Ирана и Афганистана

БАКУ /Trend/ - Погранично-таможенный пункт "Махируд" в провинции Южный Хорасан на северо-востоке Ирана закрыт.

Как передает в субботу Trend, информацию об этом распространила Таможенная администрация Ирана.

Сообщается, что проезд грузовиков через погранично-таможенный пункт "Махируд" был приостановлен.

В Таможенной администрации отметили, что из-за большого значения погранично-таможенного пункта для транзитных перевозок министерство иностранных дел Ирана и руководство провинции Южный Хорасан работают над тем, чтобы возобновить работу пункта на границе.

Отметим, что Афганистан 25 апреля арестовал 6 иранских пограничников, сославшись на то, что они незаконно пересекли территорию их страны. Через несколько часов в тот же день по соглашению между двумя сторонами иранские пограничники были освобождены.

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