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ИБР предоставит Кыргызстану сумму в $79 млн долларов на строительство жилья

Кыргызстан Материалы 28 апреля 2024 03:44 (UTC +04:00)
ИБР предоставит Кыргызстану сумму в $79 млн долларов на строительство жилья

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Исламский банк развития (ИБР) выделит Кыргызстану 79 миллионов долларов США для реализации проекта "Финансирование доступного жилья по принципам шариата", передает Trend.

Согласно информации, подписание соглашения прошло в ходе встречи первого заместителя председателя кабинета министров Кыргызстана Адылбека Касымалиева и президента ИБР Мухаммеда Сулаймана Аль-Джассира.

Сообщается, что Адылбек Касымалиев сказал, что благодаря этому проекту тысячи семей, нуждающихся в жилье, смогут получить его посредством ипотечного кредитования.

Он подчеркнул, что обеспечение доступного жилья для населения является одним из приоритетов государственной политики и находится под контролем главы государства.

Адылбек Касымалиев также совершил рабочий визит в Эр-Рияд, Королевство Саудовская Аравия. В рамках этого визита он примет участие в ежегодной встрече управляющих группы ИБР и проведет ряд двусторонних встреч с руководством финансовых институтов и международных компаний.

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