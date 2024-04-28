ИБР предоставит Кыргызстану сумму в $79 млн долларов на строительство жилья

БАКУ /Trend/ - Исламский банк развития (ИБР) выделит Кыргызстану 79 миллионов долларов США для реализации проекта "Финансирование доступного жилья по принципам шариата", передает Trend.

Согласно информации, подписание соглашения прошло в ходе встречи первого заместителя председателя кабинета министров Кыргызстана Адылбека Касымалиева и президента ИБР Мухаммеда Сулаймана Аль-Джассира.

Сообщается, что Адылбек Касымалиев сказал, что благодаря этому проекту тысячи семей, нуждающихся в жилье, смогут получить его посредством ипотечного кредитования.

Он подчеркнул, что обеспечение доступного жилья для населения является одним из приоритетов государственной политики и находится под контролем главы государства.

Адылбек Касымалиев также совершил рабочий визит в Эр-Рияд, Королевство Саудовская Аравия. В рамках этого визита он примет участие в ежегодной встрече управляющих группы ИБР и проведет ряд двусторонних встреч с руководством финансовых институтов и международных компаний.