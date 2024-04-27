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Представители Азербайджана на "Евровидении-2024" отправились в Мальмё (ФОТО)

Интересное Материалы 27 апреля 2024 11:42 (UTC +04:00)
Представители Азербайджана на "Евровидении-2024" отправились в Мальмё (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Fahree (Фахри Исмаилов) и Илькин Довлатов отправились в шведский город Мальмё для участия в международном конкурсе песни "Евровидение-2024", сообщает Trend Life.

Напомним, что Fahree (Фахри Исмаилов) и Илькин Довлатов – представляют Азербайджан с песней "Özünlə apar" на "Евровидении-2024".

Композиция "Özünlə apar" сочетает в себе синтез современной поп-музыки и традиционные этнические мотивы. Автор песни - Fahree (Фахри Исмаилов), также над конкурсной песней работали Мадо Салих, Эдгар Равин, Гасан Гейдар и Мила Милес.

Международный конкурс песни "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 мая. Представители Азербайджана на "Евровидении-2024" - Fahree и Илькин Довлатов выступят под номером 12 во второй части первого полуфинала.

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Представители Азербайджана на "Евровидении-2024" отправились в Мальмё (ФОТО)
Представители Азербайджана на "Евровидении-2024" отправились в Мальмё (ФОТО)
Представители Азербайджана на "Евровидении-2024" отправились в Мальмё (ФОТО)
Представители Азербайджана на "Евровидении-2024" отправились в Мальмё (ФОТО)
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