ABB приняла участие в первой банковской миссии в США

Под руководством председателя Центрального банка Азербайджана Талеха Казимова и организацией Ассоциации банков Азербайджана вместе с Торговой палатой США-Азербайджан завершается первая банковская миссия в США.

В состав миссии также входит Председатель Правления Банка ABB Аббас Ибрагимов.

В ходе поездки были проведены встречи в Государственном департаменте США, Международной финансовой корпорации, а также в других соответствующих государственных организациях и финансовых учреждениях США. Обсуждались актуальные глобальные тренды в банковском секторе и современные вызовы и возможности сотрудничества в сферах зеленой энергии, сельского хозяйства и авиации, включая совместное финансирование существующих возможностей и крупных проектов. Также были проведены обсуждения по вопросам взаимодействия, управления рисками, соответствия нормативным требованиям, применения искусственного интеллекта в банковских операциях и другим актуальным темам. Оценивались возможности расширения сотрудничества между финансовыми институтами США и банками Азербайджана, в том числе с ведущим банком в секторе, таким как ABB.

Председатель Правления ABB Аббас Ибрагимов принял активное участие в миссии, выступая с презентациями по актуальным темам на встречах, которые проходили в «Exim Bank» и Международной торговой администрации Министерства торговли США. Кроме того, участники миссии ознакомились с последними достижениями в области технологий, посетив Honeywell Technology and Experience Center.

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