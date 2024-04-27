Президент ФИФА поздравил ФК "Карабах"

БАКУ /Trend/ - Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил ФК "Карабах" со званием чемпиона Азербайджана.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Поздравление Инфантино содержится в письме, адресованном президенту ассоциации Ровшану Наджафу. Функционер поздравил "Карабах" с победой в сезоне 2023/2024 Премьер-лиги Азербайджана.

"Уважаемый президент, этим письмом я рад поздравить нового чемпиона Азербайджана "Карабах"! Ппоследовательные усилия клуба и результаты на протяжении всего сезона окупились, и этот важный титул был завоеван. Поздравляю команду и каждого члена клуба с этим большим достижением.

Дорогой президент, я с нетерпением жду встречи с вами в ближайшее время и благодарю вас и вашу ассоциацию за постоянную поддержку, работу и преданность развитию футбола в вашей стране", - говорится в письме.

Отметим, что "Карабах" обеспечил себе чемпионство за 8 туров до окончания Премьер-лиги.

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