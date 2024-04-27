Около десяти тысяч школьников соревнуются на олимпиаде на тему Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 27 апреля состоялся районный (городской) этап олимпиады «Возвращение в Западный Азербайджан», организованной среди учащихся IX и X классов.

Как сообщает Trend, об этом сообщает министерство науки и образования Азербайджана.

В начальном этапе олимпиады приняли участие около 10 тыс. учащихся.

На начальном этапе учащимся представлено 30 вопросов в формате закрытого теста, на которые они должны ответить в течение 70 минут. По итогам данного этапа будут определены учащиеся, которые примут участие в региональном этапе олимпиады.

Заключительный этап олимпиады планируется провести в Нахчыванской Автономной Республике в июне.

Целью организации олимпиады является ознакомление учащихся с историей, географией, культурой, литературой, выдающимися общественными деятелями, историческими личностями, топонимами и фольклором Западного Азербайджана и обеспечение углубленного освоения знаний.

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