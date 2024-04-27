БАКУ /Trend/ - В Ханкенди обнаружены боеприпасы.

Об этом в субботу сообщили Trend в пресс-службе МВД Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий 26 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 7 единиц автоматического оружия различных марок, один пулемет, один пистолет, 10 гранат, 3 тротила, 70 магазинов для патронов, 2210 патронов различных калибров и другие боеприпасы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!