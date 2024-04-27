Гюлюстан Алиева приняла участие в Voiceİstanbul 2024 в Стамбуле, посвященном Всемирному дню голоса (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, доцент Национальной консерватории, доктор философии по искусствоведению Гюлюстан Алиева приняла участие в международной конференции Voiceİstanbul 2024. Об этом сообщила Trend Life сама заслуженная артистка. Мероприятие с участием представителей мира музыки, науки и других сфер было приурочено ко Всемирному дню голоса (World Voice Day).

Гюлюстан Алиева выступила с докладом "О синтезе классического вокала и национального стиля пения в оперном искусстве".

В рамках конференции были проведены панельные дискуссии, семинары, тематические дискуссионные сессии и стендовые презентации, направленные на информирование сообщества, людей, работающих в областях науки и искусства, связанных со звуком, о достижениях в области звука.

World Voice Day, идея отмечать который появилась в конце 1990-х годов, посвящён феномену голоса человека и его роли. Цель - привлечение внимания врачей-специалистов, а также всех людей на Земле к феномену человеческого голоса - дару, позволяющему людям общаться, выражать свои эмоции и чувства, радовать красотой звучания и т.д. Специалисты-медики и профессионалы, чья работа и призвание связаны с голосовым аппаратом, неустанно повторяют о том, что для сохранения голоса и профилактики заболеваний голосового аппарата в первую очередь необходимо придерживаться базовых правил здорового образа жизни.

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