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Президент Ильхам Алиев: В последнее время германо-азербайджанские отношения переживают период стремительного развития

Политика Материалы 26 апреля 2024 15:14 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В последнее время германо-азербайджанские отношения переживают период стремительного развития

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БЕРЛИН /Trend/ - В последнее время германо-азербайджанские отношения переживают период стремительного развития.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине.

Напомнив, что он встречался с канцлером в марте прошлого года в Берлине и два месяца назад в Мюнхене, глава государства отметил:

"Двусторонняя повестка дня достаточно обширна. Развитие германо-азербайджанских отношений имеет большое значение как для наших стран, так и для развития и стабильности Южного Кавказа в целом".

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