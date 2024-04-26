Президент Ильхам Алиев: В последнее время германо-азербайджанские отношения переживают период стремительного развития

БЕРЛИН /Trend/ - В последнее время германо-азербайджанские отношения переживают период стремительного развития.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине.

Напомнив, что он встречался с канцлером в марте прошлого года в Берлине и два месяца назад в Мюнхене, глава государства отметил:

"Двусторонняя повестка дня достаточно обширна. Развитие германо-азербайджанских отношений имеет большое значение как для наших стран, так и для развития и стабильности Южного Кавказа в целом".