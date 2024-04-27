Утверждено соглашение между Азербайджаном и компанией ACWA Power Azerbaijan Renewable Energy - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Измененного и вновь составленного Инвестиционного соглашения" между правительством Азербайджанской Республики и обществом с ограниченной ответственностью "ACWA Power Azerbaijan Renewable Energy".

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, утверждено "Измененное и вновь составленное Инвестиционное соглашение" между правительством Азербайджанской Республики и обществом с ограниченной ответственностью "ACWA Power Azerbaijan Renewable Energy", подписанное 29 февраля 2024 года.