Военнослужащие армии Азербайджана участвуют в международных морских соревнованиях в Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Группа военнослужащих Военно-морских сил Азербайджана находится с визитом в Италии для участия в международных морских соревнованиях, которые пройдут в городе Ливорно.

Об этом в субботу Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В рамках визита военнослужащие встретились с командованием Военно-морской академии Италии и мэром города Ливорно.

Также азербайджанские представители совместно с представителями других стран-участниц приняли участие в параде и церемонии передачи флагов, а также на занятиях, проводимых в целях подготовки к соревнованиям.

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