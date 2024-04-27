Движение на дороге Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан будет частично ограничено

БАКУ /Trend/ - Завтра с 11:00 будет частично ограничено движение транспортных средств в связи со строительством надземного пешеходного перехода на пролегающем через территорию Сабирабадского района 43-километровом участке автодороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан-государственная граница с Арменией.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Водителей просят быть более внимательными при движении на указанном участке в указанные часы, тщательно соблюдать правила дорожного движения, учитывая требования временных дорожных знаков, установленных на территории.

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