В Хырдалане открылся новый зал клуба "Оджаг Спорт" (ФОТО)

ХЫРДАЛАН /Trend/ - В городе Хырдалан состоялось открытие нового зала клуба "Оджаг Спорт", сообщает в субботу Trend.

Клуб "Оджаг Спорт" действует с 2013 года, с 2024 года здесь, наряду с гимнастическими дисциплинами, проходят занятия и по другим видам спорта.

Как отметил в беседе с журналистами менеджер Федерации гимнастики Азербайджана Сурхай Гараев, открытие нового зала внесет вклад в развитие различных видов спорта, повышения его массовости.

"Сегодня в городе Хырдалан мы открываем новый зал клуба "Оджаг Спорт". Здесь, наряду с гимнастическими дисциплинами, также будут действовать секции по другим видам спорта - это тхэквондо, шахматы, плавание. Также тут будут проходить занятия по бальным и современным танцам", - сказал он.

Юная гимнастка, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Гюлизар Шарифова отметила, что открытие нового зала стало настоящим праздником.

"Я занимаюсь художественной гимнастикой, и рада, что в городе Хырдалан открылся зал клуба "Оджаг Спорт", куда юные жители города смогут приходить и заниматься любимыми видами спорта", - отметила юная гимнастка.

Воспитанница клуба, юная спортсменка Лейла Азагова выразила признательность тренерам клуба "Оджаг Спорт" за их работу.

"Выражаю признательность тренерам клуба за их работу, за те знания, навыки, которые помогают нам в спорте. Я выступала на республиканских и международных соревнованиях и достигала хороших результатов. Желаю успехов деятельности нового зала клуба", - сказала она.

На мероприятии были продемонстрированы показательные выступления юных спортсменов. Открыли программу представительницы художественной гимнастики - спортсменки продемонстрировали свои навыки работы с гимнастическими предметами и артистизм. Эстафету у представительниц одного из самых грациозных и красивых видов спорта переняли юные спортсмены, занимающиеся тхэквондо, а после них на ковёр вышли представители "Гимнастики для всех".

Отметим, что клуб "Оджаг Спорт" начал свою деятельность в 2013 году, за эти годы он прошел большой путь, внося особый вклад в развитие гимнастики в стране. Клуб на протяжении более 10 лет развивает и пропагандирует различные гимнастические дисциплины, подготавливает высокопрофессиональных спортсменов, которые впоследствии входят в состав сборной Азербайджана. Воспитанники клуба с большим успехом выступают на местных и международных соревнованиях, завоевывают награды на престижных турнирах, организованных в разных странах мира, с гордостью поднимают флаг родного Азербайджана. С недавних пор здесь проходят занятия и по другим видам спорта.

Фото: Заур Мустафаев.

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