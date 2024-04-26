Жителям города Лачин и села Забух представлено более 40 профессий

БАКУ /Trend/ - Впервые на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в частности, в Лачине, прошла ярмарка "Учись профессии в Лачине!".

Об этом в пятницу Trend сообщили в Государственном агентстве занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно сообщению, на ярмарке жителям города Лачин и села Забух Лачинского района около 15 работодателей представили более 40 профессиональных направлений, были проведены мастер-классы.

Участникам ярмарки была предоставлена информация о профессиях, а также предприятиях, на которых осуществляется обучение этим профессиям.

Было отмечено, что агентство продолжает работу по организации профессиональных курсов для жителей освобожденных от оккупации территорий, где они обучаются знаниям и навыкам профессий, соответствующих требованиям рынка труда. По окончании этих курсов жителям освобожденных от оккупации территорий оказывается помощь в трудоустройстве.

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