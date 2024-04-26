На плановую профилактику остановлена добывающая платформа "Глубоководье Гюнешли" - bp

БАКУ/Trend/ - Компания bp как оператор проекта разработки месторождения "Азери-Чираг-глубоководье Гюнешли" (АЧГ), сообщила о плановых профилактических работах на платформе "Глубоководье Гюнешли", сообщает Trend со ссылкой на сообщение bp.

"Начиная с 25 апреля, добыча с платформы Deepwater Guneshli (Глубоководье Гюнешли) приостановлена ​​на 15 дней, чтобы можно было эффективно провести запланированные профилактические работы", - пояснили в bp.

Работы предполагают замену клапанов, радиоизотопных источников и другие ремонтные действия.

"Временная остановка платформы включена в производственный план bp на 2024 год", - отмечено в пресс-релизе.

Добыча с других платформ АЧГ, а также платформ месторождения "Шах-Дениз", операции на Сангачальском терминале, экспортные операции через Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Кавказский трубопровод (SCPC и SCPC) продолжаются в штатном режиме.

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