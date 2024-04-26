Агентство по развитию экономических зон и азербайджанская компания подписали меморандум

БАКУ /Trend/ - Центр профессионального обучения Агентства развития экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана и ОАО "Holcim Азербайджан" подписали меморандум, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным İZİA, в меморандуме предусмотрено установление отношений сотрудничества между Центром профессионального обучения и ОАО "Holcim Азербайджан", привлечение студентов и преподавателей к инновационным проектам компании, укрепление материально-технической базы лабораторий для проведения совместных научных и исследовательских работ. Планируется проведение новых исследований по научным, техническим и технологическим проблемам и сотрудничество по другим направлениям.

Отмечается, что в рамках данного меморандума также будет организован конкурс "Usta Mənəm!". Конкурс, в котором примут участие более 500 человек, стартует в мае и будет организован в разных регионах республики. Цель конкурса - поднять престиж профессионального образования.

Отметим, что Агентство развития экономических зон было создано как государственное юридическое лицо на базе ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "О мерах по совершенствованию управления промышленными парками, промышленными кварталами и агропарками" № 1257 от 22 января 2021 года.

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