Проведена жеребьевка между семьями, которые будут переселены в село Сус Лачинского района (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Государственном комитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялась жеребьевка между семьями, которые будут переселены в село Сус Лачинского района.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие руководящие лица госкомитета, представители Специального представительства Президента Азербайджана в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, исполнительной власти Лачинского района и Общественного совета при госкомитете.

Новопостроенные частные дома в селе Сус предоставляются бывшим вынужденным переселенцам, которые имеют постоянную прописку в этом селе и до сих пор проживали в местах временного пребывания. Жеребьевка прошла среди 59 семей. В соответствии с составом семьи, 13 из них будут переселены в двухкомнатные, 28 - в трехкомнатные, 14 - в четырехкомнатные и 4 - в пятикомнатные частные дома.

В ближайшие дни начнется отправка семей, участвовавших в жеребьевке, в село Сус Лачинского района.

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