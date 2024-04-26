Продолжается визит делегации Казахстана в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается визит в Азербайджан делегации во главе с первым заместителем министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенантом Султаном Камалетдиновым.
Об этом Trend сообщили в пятницу в минобороны Азербайджана.
26 апреля казахстанская делегация прибыла на Центральный командный пункт ВВС Азербайджана. Гостям была предоставлена подробная информация об основных направлениях деятельности, имеющихся возможностях и способностях.
Затем казахстанские представители посетили Центр военных игр Института военного управления Национального университета обороны. Им был представлен брифинг об истории создания Центра, его деятельности, даны ответы на интересующие вопросы.
В завершение гостям были вручены подарки.
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