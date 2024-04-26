Продолжается визит делегации Казахстана в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается визит в Азербайджан делегации во главе с первым заместителем министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенантом Султаном Камалетдиновым.

Об этом Trend сообщили в пятницу в минобороны Азербайджана.

26 апреля казахстанская делегация прибыла на Центральный командный пункт ВВС Азербайджана. Гостям была предоставлена подробная информация об основных направлениях деятельности, имеющихся возможностях и способностях.

Затем казахстанские представители посетили Центр военных игр Института военного управления Национального университета обороны. Им был представлен брифинг об истории создания Центра, его деятельности, даны ответы на интересующие вопросы.

В завершение гостям были вручены подарки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!